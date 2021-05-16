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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...
17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli Normalleşme İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrasında hangi kısıtlamaların kaldırıldığı merak ediliyor. En çok merak edilen konu ise yarın sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı oluyor. İşte, 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 16:24
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