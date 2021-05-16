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Haberler Galeri 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli Normalleşme İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrasında hangi kısıtlamaların kaldırıldığı merak ediliyor. En çok merak edilen konu ise yarın sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı oluyor. İşte, 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 16:24
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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme için açıklanan detaylar gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan mekanların açılıp açılmayacağı için detaylarda sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

17 MAYIS – 1 HAZİRAN ARASI KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ GENELGESİ

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları;

- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlaması

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

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17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...

Yeme-İçme Yerleri

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,