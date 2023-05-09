Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

"Aile dizisi İlyas kimdir, kimi canlandırıyor?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Her Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizinin kadrosuna Musa Uzunlar dahil oldu. Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek. Peki, Musa Uzunlar nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar...