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Haberler Galeri Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

"Aile dizisi İlyas kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı .SHOW TV ekranlarının yeni yapımı Aile, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Diziye son katılan başarılı oyuncu Musa Uzunlar'ın canlandıracağı karakter izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Aile'nin İlyas Koruzade'si Musa Uzunlar kimdir? İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 22:37
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Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

"Aile dizisi İlyas kimdir, kimi canlandırıyor?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Her Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizinin kadrosuna Musa Uzunlar dahil oldu. Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek. Peki, Musa Uzunlar nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

MUSA UZUNLAR AİLE KADROSUNDA!

Show TV ekranlarının Serenay Sarıkayai, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi isimleri buluşturan dizisi Aile'nin kadrosuna usta oyuncu Musa Uzunlar dahil oldu.

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Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek.

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Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Soykanlar ile İlyas Koruzade'nin karşı karşıya geldiği 9. bölümde nefesler tutulurken, iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

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Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Musa Uzunlar, aslen Kemerhisar, Niğdelidir.