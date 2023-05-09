09 Mayıs 2023, Salı
Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
"Aile dizisi İlyas kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı .SHOW TV ekranlarının yeni yapımı Aile, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Diziye son katılan başarılı oyuncu Musa Uzunlar'ın canlandıracağı karakter izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Aile'nin İlyas Koruzade'si Musa Uzunlar kimdir? İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 22:37
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