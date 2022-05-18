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Bakan Hulusi Akar'dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla bir araya geldiği kabülde "İki devlet tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:03Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:04