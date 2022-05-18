Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ile Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Türkiye ve Azerbaycan'ı, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki kardeş olarak tanımlayan Akar, "İki devlet tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.