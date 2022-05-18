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Bakan Hulusi Akar'dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla bir araya geldiği kabülde "İki devlet tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:04
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Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ile Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Türkiye ve Azerbaycan'ı, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki kardeş olarak tanımlayan Akar, "İki devlet tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Azerbaycan ordusunun 'Tek Vatan Harekatı' ile işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtardığını hatırlatan Akar, "Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

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Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Bakan Akar, harekat sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyerek, "Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek, daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz" açıklamasını yaptı.

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Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz

Azerbaycanlı gaziler adına yapılan konuşmada ise "Türkiye arkamızda, yanımızda olmasaydı bunu başaramazdık. Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettarız" ifadeleri yer aldı.

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Bakan Hulusi Akar’dan Azerbaycan açıklaması: İki devlet tek milleti! Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz