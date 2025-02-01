Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN BAHAMEDDİN KARAKÖSE KİMDİR?

1972 yılında Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğan Bahameddin Karaköse ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri bölümünde lisans, aynı alanda 2010 yılında Erciyes Üniversitesinde tezsiz, 2012 yılında tezli yüksek lisans eğitimleri aldı.

Aralık 1994'te Bingöl Merkez Çobantaşı İlköğretim Okulunda Rehber Öğretmen olarak göreve başlayan Karaköse, 1996 yılında Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesine, 2000 yılında Kayseri Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezine atandı.

2001-2013 yılları arasında Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde müdür vekili, müdür yardımcısı ve kurum müdürü; 2013-2017 yılları arasında Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı, 2017-2019 yılları arasında Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2019 yılında Kayseri'ye İl Millî Eğitim Şube Müdürü olarak dönen Karaköse 2020-2023 yılları arasında Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü, 26.012023 -05.08.2024 yılları arasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparak, 15.10. 2024 tarihinde Tunceli İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.

Çok sayıda yerel ve ulusal projede yer alan, bu projelerin bazılarında proje yürütücülüğü yapan Bahameddin Karaköse sayısız konferans, panel ve seminerde eğitimci ve katılımcı olarak bulunmuştur.