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Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Yerine ise Bahameddin Karaköse atandı. Karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni isim getirildi. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2025 01:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 02:08
Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atamalar Resmi Gazetede yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

Yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Yerine ise Bahameddin Karaköse atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

TUNCELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN BAHAMEDDİN KARAKÖSE KİMDİR?

1972 yılında Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğan Bahameddin Karaköse ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri bölümünde lisans, aynı alanda 2010 yılında Erciyes Üniversitesinde tezsiz, 2012 yılında tezli yüksek lisans eğitimleri aldı.

Aralık 1994'te Bingöl Merkez Çobantaşı İlköğretim Okulunda Rehber Öğretmen olarak göreve başlayan Karaköse, 1996 yılında Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesine, 2000 yılında Kayseri Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezine atandı.

2001-2013 yılları arasında Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde müdür vekili, müdür yardımcısı ve kurum müdürü; 2013-2017 yılları arasında Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı, 2017-2019 yılları arasında Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2019 yılında Kayseri'ye İl Millî Eğitim Şube Müdürü olarak dönen Karaköse 2020-2023 yılları arasında Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü, 26.012023 -05.08.2024 yılları arasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparak, 15.10. 2024 tarihinde Tunceli İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.

Çok sayıda yerel ve ulusal projede yer alan, bu projelerin bazılarında proje yürütücülüğü yapan Bahameddin Karaköse sayısız konferans, panel ve seminerde eğitimci ve katılımcı olarak bulunmuştur.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

Karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni isim getirildi. Ayrıca bakanlıkta 7 Vergi Müfettişi görevden alındı yerine ise 1 yeni isim atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 6, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 47, Sağlık Bakanlığı'nda 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 7 isim müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste...

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...