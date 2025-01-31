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Başkan Erdoğan'a Antalya'da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti | Güldüren diyalog: Heyecanlandım, aman kalbin durmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'da İbradı ilçesindeki vatandaşlar yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Antalya'da İbradi Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın gelişini gören vatandaşların kendi aralarındaki diyalog ise güldürdü. Alkışlar eşliğinde Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlardan biri 'Maşallah. Vallahi heyecanlandım" derken, yanındaki diğer vatandaş ise 'Kalbin durmasın' dedi. Yaşlı bir kadın ise Başkan Erdoğan'a verdiği dokuma örtü hediyesini Emine Erdoğan'a iletmesini söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

AA
İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:11
Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'da İbradı ilçesindeki vatandaşlar yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.

Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti

İbradı'da AK Partili Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret eden Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Ziyaret sonrası Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti

Beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile İbradı'ya gelen Başkan Erdoğan, cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLARA HEDİYE

Cami çıkışında Erdoğan, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına oyuncak araba hediye etti. Vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet eden Erdoğan, ardından İbradı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’a Antalya’da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti

BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE

AK Parti'li Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Erdoğan'a içerisinde acılı tarhana, kuru fasulye ve yöre üzümlerinden yapılan pestil bulunan sepet hediye etti.

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