Başkan Erdoğan'a Antalya'da sevgi seli! Vatandaşlarla sohbet etti | Güldüren diyalog: Heyecanlandım, aman kalbin durmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'da İbradı ilçesindeki vatandaşlar yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Antalya'da İbradi Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın gelişini gören vatandaşların kendi aralarındaki diyalog ise güldürdü. Alkışlar eşliğinde Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlardan biri 'Maşallah. Vallahi heyecanlandım" derken, yanındaki diğer vatandaş ise 'Kalbin durmasın' dedi. Yaşlı bir kadın ise Başkan Erdoğan'a verdiği dokuma örtü hediyesini Emine Erdoğan'a iletmesini söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

AA İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi