17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 üniversiteye rektör atandı | İşte isim isim tam liste...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 üniversiteye rektör atandı | İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı. Yayımlanan kara göre, Sayıştay Savcılığına ise Halil Cem Öztürk atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi. İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 01:28
Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
Bu kapsamda 7 üniversiteye rektör atandı.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Turan Sağer atandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Akkaya atandı.

ALANYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TURAN SAĞER KİMDİR?

1972 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1994 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamladı. 1994-2002 yıllan arasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi, 2002-2005 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı ve 2010 yılında Profesör ünvanını almaya hak kazandı.
2002-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi'nde dersler verdi. 2011 yılında Tennesse State University Faculty of Liberal Arts Department of Music'de YOK bursu ile misafir akademisyen olarak araştırmalar yaptı. 2010- 2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu'nda ÜAK Doçentlik Sınav Komisyon Üyeliği, Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği yapan Turan Sağer, akademik hayatı boyunca TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 20 projenin yürütücü olarak ve diğer görevlerde yer aldı.
İdari görevlerinin yanında sanatçı kimliği ile icracı, orkestra şefi ve aranjör olarak ulusal ve uluslararası bir çok konserde yer alan Turan Sağer'in, 7 kitabı ve 2 kitap bölümü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 32 makalesi ve 46 bildirisi bulunmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından uluslararası yayın ve akademik teşvik ödülüne layık görüldü. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kurucu rektör yardımcılığı yaptı.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı, YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendiricisi, Eğitim Fakülteleri Lisans Ders Programları Komisyon Üyesi, Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Program Hazırlama Komisyon Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Protokol ve İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.

MEVLÜT KARATAŞ KİMDİR?
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, 1977 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlayan Karataş, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) Fakültesi'nden mezun oldu.

2001-2003 yılları arasında Trabzon Hayrat Balaban Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak çalışan Karataş, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları/Yoğun Bakım ve Alerji Kliniği'nde Prof. Dr. Richard Light'ta görev aldı.

2009 yılında Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisasını tamamladı. 2010 yılında Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak çalışan Karataş, 2011 yılında Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları uzmanı görevinde bulundu.

2012 yılında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak göreve başlayan Karataş, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Yardımcı Doçent olarak görev aldı.

2016 yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Pulmonoloji Kliniğinde Uzman Doktor olarak görev alan Karataş, 2018 yılında Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı ve 2019 yılında Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanını aldı.

Prof. Dr. Mevlüt Karataş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ekrem Gürel atandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. Ersin Göse atandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ÜniversitelerarasıKurulca seçilen Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

DİĞER ATAMALAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de! 7 üniversiteye yeni rektör atandı

Yayımlanan kara göre, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.