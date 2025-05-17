Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 üniversiteye rektör atandı | İşte isim isim tam liste...

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.
MEVLÜT KARATAŞ KİMDİR?
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, 1977 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlayan Karataş, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) Fakültesi'nden mezun oldu.
2001-2003 yılları arasında Trabzon Hayrat Balaban Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak çalışan Karataş, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları/Yoğun Bakım ve Alerji Kliniği'nde Prof. Dr. Richard Light'ta görev aldı.
2009 yılında Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisasını tamamladı. 2010 yılında Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak çalışan Karataş, 2011 yılında Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları uzmanı görevinde bulundu.
2012 yılında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak göreve başlayan Karataş, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Yardımcı Doçent olarak görev aldı.
2016 yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Pulmonoloji Kliniğinde Uzman Doktor olarak görev alan Karataş, 2018 yılında Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı ve 2019 yılında Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanını aldı.
Prof. Dr. Mevlüt Karataş, evli ve 3 çocuk babasıdır.