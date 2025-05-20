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CHP'nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında hesaplar tutmuyor. Parti yönetiminin 23 Nisan'dan sonra 19 Mayıs'ta da yaptığı "28 milyon imza" hedefi suya düştü. İmzalar arasında birçok taklit imza da bulunduğu iddialar arasında yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:56
CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

Mart ayı sonunda söz konusu kampanyayı başlatan parti yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 28 milyon imzaya ulaşmayı planlıyordu. Bu tarihte hedefi tutturamayan genel merkez, ardından süreci 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar uzatmaya karar vermişti.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

23 Nisan'ın ardından 19 Mayıs'ta da hedeflenen imza sayısına ulaşılamadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak İzmir'deki mitingde imza sayısının 20 milyona yaklaştığını savunsa da kampanya kapsamında işler yolunda gitmiyor.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

CHP GENEL MERKEZİ BAŞKA YOL ARAYIŞINDA
Sabah'ın haberine göre partili kaynaklar, özellikle İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ardı arkası kesilmeyen iddialar ve itirafların ardından kampanyaya talebin düştüğünü, 28 milyon imza hedefine ulaşılmasının oldukça zor bir hal aldığını aktardı.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

Talebin azalması sebebiyle parti yönetiminin yeni çözüm yolları için arayışa girdiği, bu kapsamda örgütlere "Ev ev gezin, tüm imzaları toplayın" şeklinde talimatlar verildiği öğrenildi.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

KAÇI GERÇEK, KAÇI TAKLİT İMZA?
Söz konusu imza kampanyası, daha önce de 'taklit imza' iddialarıyla gündem olmuştu. Özellikle büyükşehirlerdeki stantlarda görev yapan bazı örgüt üyeleri, 28 milyon hedefine bir an önce erişebilmek için imzaya gelen vatandaşlara, "Akrabalarınız ve yakın komşularınız için de imza atabilirsiniz" şeklinde telkinlerde bulunarak taklit imzaya teşvik ediyor. Bu kapsamda birçok vatandaşın bugüne kadar 5'er 10'ar imza attığı, bu sebeple kampanyadaki sayıların gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı belirtiliyor.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

KİMLİK NUMARASI İSTENMİYOR
Genel merkez tarafından hazırlanan imza formlarında vatandaşın yalnızca isim-soyisim bilgileri ve imzası isteniyor. Telefon numarası ise 'isteğe bağlı' olarak talep ediliyor. Formlarda başka bir bilgi zorunluluğu bulunmuyor.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

İnternet üzerinden de söz konusu formu indirebilen katılımcılar, dilediği şekilde isimleri ve imzaları doldurduktan sonra yeniden partiye mail yoluyla gönderebiliyor. Söz konusu imzalar da hiçbir denetimden geçmeden genel merkez tarafından kabul görüyor.

CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı
CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı