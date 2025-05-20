CHP’nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı

KAÇI GERÇEK, KAÇI TAKLİT İMZA?

Söz konusu imza kampanyası, daha önce de 'taklit imza' iddialarıyla gündem olmuştu. Özellikle büyükşehirlerdeki stantlarda görev yapan bazı örgüt üyeleri, 28 milyon hedefine bir an önce erişebilmek için imzaya gelen vatandaşlara, "Akrabalarınız ve yakın komşularınız için de imza atabilirsiniz" şeklinde telkinlerde bulunarak taklit imzaya teşvik ediyor. Bu kapsamda birçok vatandaşın bugüne kadar 5'er 10'ar imza attığı, bu sebeple kampanyadaki sayıların gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı belirtiliyor.