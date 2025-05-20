20 Mayıs 2025, Salı
CHP'nin 28 milyon imza hesabı şaştı! Taklit imzalara rağmen hedef tutmadı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında hesaplar tutmuyor. Parti yönetiminin 23 Nisan'dan sonra 19 Mayıs'ta da yaptığı "28 milyon imza" hedefi suya düştü. İmzalar arasında birçok taklit imza da bulunduğu iddialar arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:56