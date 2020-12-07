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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili merak edilenleri 'soru-cevap' başlıkları altında topladı. Peki otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır? 18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır? İşte 10 soruda yeni kısıtlama ve tedbirler genelgesi hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:43
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Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?

30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2. maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Tatlıcılar/Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;

- Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

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Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

- Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2. maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.