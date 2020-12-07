Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında flaş açıklama! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili merak edilenleri 'soru-cevap' başlıkları altında topladı. Peki otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır? 18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır? İşte 10 soruda yeni kısıtlama ve tedbirler genelgesi hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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