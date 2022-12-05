AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF sınav giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2022-2023 güz dönemi vize sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini araştırıyordu. Vize sınavı hakkında detaylar belli oldu. Peki, aosogrenci.anadolu.edu.tr giriş ile 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim vize sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...