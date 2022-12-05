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Haberler Galeri AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

Açıköğretim üniversite vize sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. 2022-2023 güz dönemi AÖF vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, aosogrenci.anadolu.edu.tr giriş ile 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim vize sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:20
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF sınav giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2022-2023 güz dönemi vize sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini araştırıyordu. Vize sınavı hakkında detaylar belli oldu. Peki, aosogrenci.anadolu.edu.tr giriş ile 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim vize sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek, belgelerini çıktı olarak alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar yüz yüze yapılacak.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

AÖF 2022-2023 SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi vize sınavı: 10-11 Aralık 2022
Güz Dönemi final sınavı: 21- 22 Ocak 2023
Bahar Dönemi vize sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi final sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.