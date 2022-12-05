05 Aralık 2022, Pazartesi
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!
Açıköğretim üniversite vize sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. 2022-2023 güz dönemi AÖF vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, aosogrenci.anadolu.edu.tr giriş ile 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim vize sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:20
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