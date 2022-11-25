Valiliğin İstiklal Caddesi'ndeki tedbir kararı CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

PKK'lı teröristler tarafından İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 6 vatandaşımız şehit olmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alçak terör saldırısı sonrasında; bölgede güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. Söz konusu karar CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti. Terör saldırı sonrası alınan tedbirleri "korku" olarak lanse eden Kaftancıoğlu'na vatandaşlardan tepki gecikmedi. Teröre ve teröristlere verdiği destekle tanınan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlar tekrar gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 20:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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