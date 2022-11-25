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Haberler Galeri Valiliğin İstiklal Caddesi'ndeki tedbir kararı CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

Valiliğin İstiklal Caddesi'ndeki tedbir kararı CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

PKK'lı teröristler tarafından İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 6 vatandaşımız şehit olmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alçak terör saldırısı sonrasında; bölgede güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. Söz konusu karar CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti. Terör saldırı sonrası alınan tedbirleri "korku" olarak lanse eden Kaftancıoğlu'na vatandaşlardan tepki gecikmedi. Teröre ve teröristlere verdiği destekle tanınan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlar tekrar gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 20:46
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Valiliğin İstiklal Caddesi’ndeki tedbir kararı CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde huzur ve asayişin korunması amacıyla alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Valiliğin İstiklal Caddesi’ndeki tedbir kararı CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI

24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emir'de "Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

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Valiliğin İstiklal Caddesi’ndeki tedbir kararı CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

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Valiliğin İstiklal Caddesi’ndeki tedbir kararı CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

İŞTE MADDE MADDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir" denildi. Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

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Valiliğin İstiklal Caddesi’ndeki tedbir kararı CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu rahatsız etti: Nasıl bir korkuysa tümden kapatmışlar

- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, - Stant kurulmasına, - Sergi açılmasına,