Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 14 Kasım korona tablosu: Bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? Koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı duyurular... 14 Kasım korona tablosu: Bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? Koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı duyurular... Son dakika... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? 14 Kasım kaç kişi öldü? Türkiye'de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Aşı çalışmalarında müjdeli haberlerin geldiği koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Kasım tarihli günlük tablo duyuruldu. Hava şartlarının değişmesi ile birlikte vaka sayılarında artış görülmüştü. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? 14 Kasım Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 14.11.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 19:39
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? Yeni tip corona virüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Kasım tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloya göre, vaka sayısının 3 binin üzerine çıktığı görülüyor. Bakan Koca, maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? 14 Kasım Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 14 Kasım korona tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?
Türkiye'de 14 Kasım 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 411.055 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 11.418 kişi hayatını kaybetti. Toplam hastalarda zatürre oranı %4,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9 olarak açıklanırken, 351.102 hastanın iyileştiği bildirildi.
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Koca
, "Hastane ve sağlık çalışanlarımızın yükü artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı. KOVİD-19 AŞI UYGULAMALARI TÜRKİYE'DE EN ERKEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Prof. Dr. İsmail Balık, Dünya genelindeki Kovid-19 aşı çalışmalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Prof. Dr. Balık 2-3 ay içerisinde ülkemizde bir aşının uygulanabilirliğini beklememek gerekli ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Balık, 'Aşı gelecek deyip bireysel tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tedbirleri çok ciddi derece uygulamalı maske kuralı çok dikkat edip doğru kullanmalıyız. Bu kurallara dikkat ettiğimiz sürece bu süreci en az kayıpla atlatacağız' dedi.
Salgını ne zaman sona ereceği sorusuna yönelik ise Prof. Dr. Balık, "Dünya nüfusunun yüzde 60'ı aşılanabilirse bu salgını sonlandırabiliriz. Bunun da 1 yıldan önce gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. ifadelerini kullandı.