Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı kaç oldu? Yeni tip corona virüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Kasım tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloya göre, vaka sayısının 3 binin üzerine çıktığı görülüyor. Bakan Koca, maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı kaç? 14 Kasım Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 14 Kasım korona tablosu...