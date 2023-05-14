ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

"ATA AÖF finalleri ne zaman, hangi tarihte?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi merak konusu oldu. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından sıra ATA AÖF final sınavlarına geldi. Peki, ATA AÖF final sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, ayrıntılar...