14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

"ATA AÖF finalleri ne zaman, hangi tarihte?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi merak konusu oldu. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından sıra ATA AÖF final sınavlarına geldi. Peki, ATA AÖF final sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 11:44
  • 1
  • 10
ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

"ATA AÖF finalleri ne zaman, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrenciler vize sınavlarının ardından final tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF finalleri online mı olacak? İşte, sınav hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2023 yılı ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları online olarak yapılmıştı. ATA AÖF final sınavlarının da online yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ATA AÖF final sınavlarının detayları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

  • 3
  • 10
ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (online ) olarak yapılmış sonuçlar da akabinde açıklanmıştı.

  • 4
  • 10
ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

ATA AÖF final sınav tarihleri ise henüz açıklanmadı. Yarıyıl sonu sınav takvimi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

  • 5
  • 10
ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak? ATA AÖF bahar dönemi FİNAL TARİHLERİ 2023!

ATA AÖF 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, ATA AÖF 2022-2023 Bahar Yarıyılı Online vize sınavı sonuçlarına Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile ulaşabilmektedir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.