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14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak? Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak?
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kala vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. 14 Mayıs Pazar günü 08.00 ila 17.00 arasında seçmenler oylarını kullanacak. Vatandaşlar sandıkların saat kaçta açılıp oyların sayılmaya başlanacağını merak ediyorlar. Peki seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? 14 Mayıs Pazar oylar sayılmaya ne zaman başlayacak?