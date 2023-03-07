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Haberler Galeri ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

AÖF bahar dönemi sınavları binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? sorusu da gündemde yer almaya devam ediyor. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle AÖF kayıt yenileme tarihleri ertlenmişti.Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi son duyurular...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 16:13
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ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

"AÖF kayıt yenileme ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AÖF Bahar Dönemi için heyecan başladı.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kayıt yenileme işlemleri ertelenmişti. Öğrenciler konuya dair detayları sorgualmaya başladı. Peki AÖF sınavları ne zaman uygulanacak, online mı, yüz yüze mi? İşte, ATA AÖF akademik takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

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ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Güz dönemi ara sınavları 10-11 Ocak, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

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ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da, dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında organize edilecek.

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ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

Ortalama yükseltmek isteyen ve başarısız dersi bulunan öğrenciler için yaz okulu sınavları 19 Mayıs'ta yapılacak.