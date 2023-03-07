ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?

AÖF bahar dönemi sınavları binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? sorusu da gündemde yer almaya devam ediyor. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle AÖF kayıt yenileme tarihleri ertlenmişti.Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak 2023? İşte, Anadolu Üniversitesi son duyurular...