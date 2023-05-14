Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

HERKESİN İNSANCA YAŞAYACAĞI DÜNYA

Çeşitli projelerle farklı kesimlere ulaşarak önemli sonuçlar elde eden Emine Erdoğan, dünyada milyonlarca insana ulaştı. Yola kadınların mağduriyetleri ile birlikte kız çocukları ve eğitim gibi konularla çıktı. Mülteciler konusunda da first lady olarak dünyaya örnek oldu. Arakan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerindeki ırkçılık ve mülteciler için uluslararası platformlarda paneller düzenledi. Dünyaya "ayrım yapılmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı. Mültecilere çadır kent, yetimhaneler ve çeşitli atölyeler kurarak yeniden hayata dönmeleri için dev destekler verdi. Dünyanın en büyük çadır kentlerini kurarken, yetim çocuklar ve savaş mağduru binlerce kadınla o çadırlarda tek tek ilgilendi, onları hayata ve üretime kazandırdı. Afrikalı, Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projeler ile okumaya, yaşamaya ve üretmeye başladı. İdlib'te briket evler kurulmasına destek oldu.