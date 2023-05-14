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Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan'ın first lady diplomasisi...

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yıllar boyu Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için oldukça sıkı çalıştı. İşte Afrika açılımı başta olmak üzere kız çocuklarının okumasından Sıfır Atık Projesi'ne kadar pek çok önemli atılımın mimari olan Emine Erdoğan'ın first lady diplomasisi.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 07:49
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Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan devlet başkanı eşi olarak aktif rol aldı. Sivil toplum alanında aktif çalışmalar yürüten, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hayatlara dokunup yaralar saran ve himayesine aldığı çok sayıdaki proje ile uluslararası platformda kangren olmuş insani dramlara önemli çözümler geliştiren Emine Erdoğan, Türkiye'de kadınların siyasete katılımında da çığır açan bir sürecin öncüsü oldu.

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Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

HERKESİN İNSANCA YAŞAYACAĞI DÜNYA

Çeşitli projelerle farklı kesimlere ulaşarak önemli sonuçlar elde eden Emine Erdoğan, dünyada milyonlarca insana ulaştı. Yola kadınların mağduriyetleri ile birlikte kız çocukları ve eğitim gibi konularla çıktı. Mülteciler konusunda da first lady olarak dünyaya örnek oldu. Arakan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerindeki ırkçılık ve mülteciler için uluslararası platformlarda paneller düzenledi. Dünyaya "ayrım yapılmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı. Mültecilere çadır kent, yetimhaneler ve çeşitli atölyeler kurarak yeniden hayata dönmeleri için dev destekler verdi. Dünyanın en büyük çadır kentlerini kurarken, yetim çocuklar ve savaş mağduru binlerce kadınla o çadırlarda tek tek ilgilendi, onları hayata ve üretime kazandırdı. Afrikalı, Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projeler ile okumaya, yaşamaya ve üretmeye başladı. İdlib'te briket evler kurulmasına destek oldu.

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Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

Sıfır atık, okuma yazma seferberliği başta olmak üzere, birçok kesim için hayata geçirdiği onlarca proje ile önemli sonuçlar elde eden Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha fazla projeyle insanlara ulaşarak dünyada yerli çalışmaları hayata geçirdi.

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Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

İşte Emine Erdoğan'ın kronolojik olarak first lady diplomasisi:

ANA KIZ OKULDAYIZ: 2005'te 'Toplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) kuruluşuna öncülük etti, çocukların ve kadınların eğitimi ile ilgili önemli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek oldu. Türkiye'nin belli yörelerinin kanayan yarası olan kız çocuklarının okutulmaması sorununa karşı Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurt çapında büyük bir seferberlik başlattı. "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 300 bine yakın kız çocuğunun okuma-yazma öğrenmesine ve okula gitmesine vesile oldu. Eğitim konusundaki bu gayreti "Ana-Kız Okuldayız" kampanyasıyla yeni bir boyut kazandı, ismini bizzat kendisinin verdiği bu çalışma ile okuma-yazma öğrenme fırsatı bulamamış annelerin problemlerine çözüm üretti.

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Türkiye’nin ve dünyanın iyiliği için mücadele etti! İşte Emine Erdoğan’ın first lady diplomasisi...

ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE: Çocuklara şiddet uygulanmasına, onların zorunlu olarak çalıştırılmasına karşı da mücadele etti. "7 Çok Geç" gibi erken çocukluk eğitiminin önemini vurgulayan çeşitli kampanyalara katkı sundu. Bu tür çalışmalara farklı ülkelerin first lady'lerini de davet ederek kampanyaların etki alanını genişletti. Türkiye'de büyük destek ve ilgi gören "Kardeş Aile Projesi"nde de Emine Erdoğan'ın büyük emeği bulunuyor.