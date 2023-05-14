Türkiye'de yüzyılın seçimi! En şeffaf ve en geniş katılım: 64 milyon seçmen sandık başında
Türkiye, çok partili hayata 21 Temmuz 1946 seçimleri ile geçti. Demokrasi tarihinin kara lekesi olarak hatırlanan o seçimde "açık oy gizli tasnif" yöntemi uygulandı ve CHP iktidarını korudu. Ancak "gizli oy-açık sayıma" geçilen 1950 seçimlerinde "Yeter Söz Milletindir" diyen vatandaş adeta sandıkları patlatıp Demokrat Parti'yi iktidara taşıdı.
Giriş Tarihi: 14.05.2023
08:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
08:35
Türkiye, 1946 yılından buna 20 seçim (2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil) yaptı. Darbeler, post modern darbeler, muhtıralar ve vesayetçi zihniyete karşın Türkiye, demokratik seçim yapmayı hep başardı. Vatandaş bir şölen havasında sandığa gidip oyunu kullandı.
Avrupa'da seçimlere katılım yüzde 50'lileri zor bulurken Türkiye'de genel olarak yüzde 80'nin altına düşmedi. 1987 seçimlerindeki yüzde 93.3'lük katılım oranı rekorlar tarihinde yerini aldı. 2018 seçimlerinde yurtiçi katılım oranı yüzde 88'i geçmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SEÇİM SİSTEMİ BU ŞEKİLDE İŞLİYOR Bugün vatandaş yine büyük bir güven içinde sandığa gidiyor ve kendisini beş yıl yönetecek cumhurbaşkanı ile yasama organında görev alacak 600 milletvekilli belirleyecek. Oyların sandığa girip, sayılması ve ülkenin istikbalinin belirlenmesi süreci şöyle işliyor:
GÜVENLİ PUSULA Oy pusulaları filigranlı özel kağıtlara basıldı. Basım işlemleri Ankara'daki üç matbaada YSK temsilcilerinin gözetiminde yapıldı. Her il merkezi ve ilçeler için sandık ve seçmen sayısına göre ayrı ayrı pusula basımı gerçekleştirildi.
ŞEHİRLERE GÖNDERİLDİ Basılan pusulalar, 390 ya da 410'luk gruplar halinde paketlendi, üzerine mühürleri basıldı. Paketler, PTT'nin özel kuryeleri ile ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
SEÇİM TORBALARI HAZIRLANDI İlçe seçim kurulları, sandıklara gönderilecek çuvalları hazırladı. Bu çuvalların içinde, pusulaların konulacağı zarflar, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı oy pusulaları, mühür ve diğer seçim malzemeleri yer alıyor.
SEÇİMİN DENETİMİ Seçimler sırasında "sandık, ilçe, il seçim kurulları ve YSK" olmak üzere dört kurul görev yapıyor.
SANDIK KURULLARI Sandık Seçim Kurulu, o ilçede son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcisi, sandık kurulu başkanlığı yapan bir kamu görevlisi ile bir memurdan oluşuyor.
PUSULALAR MÜHÜRLENECEK Sandık kurulunun diğer üyeleri ise en geç saat 07:00'de yerlerini alıp yemin ederek göreve başlayacak. Öncelikli olarak çuval açılacak. İçinden çıkan pusula ve zarflar tek tek sayılıp tutanağa kaydedilecek.