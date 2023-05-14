Türkiye’de yüzyılın seçimi! En şeffaf ve en geniş katılım: 64 milyon seçmen sandık başında

GÜVENLİ PUSULA

Oy pusulaları filigranlı özel kağıtlara basıldı. Basım işlemleri Ankara'daki üç matbaada YSK temsilcilerinin gözetiminde yapıldı. Her il merkezi ve ilçeler için sandık ve seçmen sayısına göre ayrı ayrı pusula basımı gerçekleştirildi.

ŞEHİRLERE GÖNDERİLDİ

Basılan pusulalar, 390 ya da 410'luk gruplar halinde paketlendi, üzerine mühürleri basıldı. Paketler, PTT'nin özel kuryeleri ile ilçe seçim kurullarına teslim edildi.