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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS'siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. KPSS'siz ve düşük KPSS puanı ile personel, memur ve işçi alımı yapılacak. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınmaya başladı. Bşavuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereen nasıl yapılır? İşte, İŞKUR güncel açık iş ilanları listesi...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:09
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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS’siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

İŞKUR binlerce vatandaşımıza iş olanağı sağlıyor. İş arayanlar güncel açık iş ilanlarını takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine binlerce personel ve memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartsız ve düşük KPSS ile personel alımları başladı. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte, güncel açık iş ilanları listesi..

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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS’siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

Başvuru Şartları Nedir?

İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS’siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS’siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS’siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,