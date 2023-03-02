02 Mart 2023, Perşembe
İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS'siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...
İŞKUR iş ilanları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. KPSS'siz ve düşük KPSS puanı ile personel, memur ve işçi alımı yapılacak. Söz konusu personel alımı başvuruları İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden alınmaya başladı. Bşavuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, İŞKUR başvuruları nereen nasıl yapılır? İşte, İŞKUR güncel açık iş ilanları listesi...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:09
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