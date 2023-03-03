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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete'de yayımlandı | Sıralı tam liste

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il tam liste...

Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:20
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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı | Sıralı tam liste

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kendilerine iletilen son nüfus bilgileri ışığında, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı | Sıralı tam liste

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.

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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı | Sıralı tam liste

İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı | Sıralı tam liste

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı | Sıralı tam liste

Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.