03 Mart 2023, Cuma
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete'de yayımlandı | Sıralı tam liste
Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il tam liste...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:20
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