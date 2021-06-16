ASKİ'nin ihmali Ankara'yı boğdu! AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Vaatlerinizi gerçekleştirmiyorsunuz bari başlattığımız projeleri bitirin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Tuna döneminde başlayan Yenimahalle Ergazi Yağmursuyu Kolektörü işini askıya aldı. Önceki akşam on dakika yağmur yağdı, o bölgedeki iş yerleri su altında kaldı. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Bu felaketin yaşandığı bölgedeki sıkıntıyı çözmek için Mustafa Tuna Başkan'ımız tarafından başlatılan yağmur suyu ve atık su hattı döşenmesi işi CHP'li Mansur Yavaş tarafından iptal edildi. Vaatlerinizi gerçekleştirmiyorsunuz, bari başlattığımız projeleri bitirin" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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