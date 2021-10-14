14 Ekim 2021, Perşembe
Harzemşah'ın mezarı nerede? Doç. Dr. Bozan'dan flaş açıklama
Yaklaşık 200 yıl hüküm süren Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın mezarı hakkında açıklama yapıldı. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, Harzemşah'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu belirtilen mezarının yerinin İslam tarihçisi Sibt İbn Cevzi'nin eserinde detaylarıyla anlatıldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 11:57
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