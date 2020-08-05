05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 27. dönem POMEM alımı olacağı daha önceden duyurulmuştu. Bir önceki dönemde lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 alım gerçekleştirilmişti. Polis olmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 21:24
  • 1
  • 11
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyenler belirli şartları yerine getirmek zorunda. 26. dönemde lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 alım yapılmıştı. POMEM başvuru şartları ise maddeler halinde listelendi. Peki, POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

2020 POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. dönem polis alımları için henüz net bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Duyuruları EGM veya POMEM'in resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz.

  • 3
  • 11
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

POLİS ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Polis olmak isteyen adaylar, başvuru sürecinde şu şartları sağlamak durumundalar;

T.C. vatandaşı olmak,

Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

  • 4
  • 11
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  • 5
  • 11
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;