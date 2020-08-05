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POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler?
POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 27. dönem POMEM alımı olacağı daha önceden duyurulmuştu. Bir önceki dönemde lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 alım gerçekleştirilmişti. Polis olmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, POMEM 27. dönem alımı ne zaman yapılacak? POMEM 2020 taban puanı kaç? Polislik alım şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.08.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 21:24
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