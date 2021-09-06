Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

PCRT NEGATİF TESTİ HANGİ YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.