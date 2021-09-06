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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?
Aşısız girilmeyecek yerler nereler? Koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri gerektiği açıklamasının yapılmasının ardından gözler hangi yerlere aşısız girilemeyeceğine çevrildi. Okulların açılmasıyla birlikte PCR testi zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Peki, aşısız girilmeyecek yerler nereler? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...