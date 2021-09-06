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Haberler Galeri Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Aşısız girilmeyecek yerler nereler? Koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri gerektiği açıklamasının yapılmasının ardından gözler hangi yerlere aşısız girilemeyeceğine çevrildi. Okulların açılmasıyla birlikte PCR testi zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Peki, aşısız girilmeyecek yerler nereler? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:08
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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Aşısız girilmeyecek yerler nereler? 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu başladı. Bu kapsamda aşısız girilmeyecek yerlerin, PCR testi zorunluluğu olan yerlerin nereler olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, aşısız girilmeyecek yerler nereler? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

AŞISIZ GİRİLMEYECEK YERLER NERELER?

Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi zorunlu olacak.

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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

PCRT NEGATİF TESTİ HANGİ YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanmasında, aşılamanın büyük önem taşıdığına vurgu yapılan genelgede, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi istendi.

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Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM’lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Genelgede, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.