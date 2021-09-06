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Haberler Galeri İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

İŞKUR DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İŞKUR aracılığıyla DSİ'ye yapılacak 2.005 işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Yayımlanan kadrolarda görev almak isteyen adaylardan başvurularını yapanlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. İşçi alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 10:52
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İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) yapılacak 2.005 işçi alımı için başvurular 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DSİ Bölge Müdürlüklerine İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan daimi işçiler kura çekimi 06 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

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İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

4 AY DENEME SÜRESİ

İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

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İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:

Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.