İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) yapılacak 2.005 işçi alımı için başvurular 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...