06 Eylül 2021, Pazartesi
İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
İŞKUR DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İŞKUR aracılığıyla DSİ'ye yapılacak 2.005 işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Yayımlanan kadrolarda görev almak isteyen adaylardan başvurularını yapanlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. İşçi alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 10:52
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