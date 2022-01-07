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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık getirme merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi ile sıfır atık uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yayımladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:36
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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atık getirme merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi ile sıfır atık uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yayınladı.

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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

Buna göre toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılması için önlemler alınacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı kutular bulundurulması zorunlu olacak.

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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

HER BİNA VE SİTEDE ZORUNLU OLACAK

Bakanlık tarafından 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği'nce öngörülen plastik kullanımının azaltılmasına, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ve vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin teknik özelliklerine ilişkin esaslar yayımlandı.

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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

PAZARLARDA ATIK GIDALAR AYRIŞTIRILACAK

Düzenleme ile toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla biyobozunur atıklar için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması zorunluluğu getirildi.

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Artık zorunlu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti

Düzenlemeyle mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda atık kutusu bulundurma zorunluluğu geldi. Vatandaşların atıklarını bırakabilmeleri için kurulacak Atık Getirme Merkezleri'nin teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.