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2022 memur alımı ilanları peş peşe yayınlandı! Sözleşmeli personel ve memur alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı...
Sözleşmeli personel ve memur alımı başvuru nasıl yapılır? Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur alımı ilanları da peş peşe yayımlanmaya başladı. Sözleşmeli personel ve memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, güncel ilanların detaylarını araştırıyor. Birçok kamu kurumuna yapılacak personel alımı ilanlarını yazımızda ele aldık. Peki, 2022 memur alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...