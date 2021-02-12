27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman?

27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınava başvuru yapan adayların heyecanla beklediği ön sağlık kontrolü sınav yerleri belli oldu. Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile sınav tarihi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman? İşte cevaplar...