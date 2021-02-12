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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman? 27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman?
27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınava başvuru yapan adayların heyecanla beklediği ön sağlık kontrolü sınav yerleri belli oldu. Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile sınav tarihi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:06
27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında POMEM başvuruları 8-24 Aralık tarihleri arasında alındı. Polis olabilme hayali ile sınava hazırlanan adaylar ön sağlık kontrolünden geçecek. Polis Akademisi tarafından sınav yerleri açıklandı. Peki, 27. Dönem POMEM ön sağlık sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 POMEM mülakatları ve ön sağlık kontrolü ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacak.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.
27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK VE MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir.
Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.