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İletişim Başkanlığı hazırladı! İşte “sosyal medya kullanım kılavuzu”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabı hazırladı. "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabında, dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınıyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:31
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