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Haberler Galeri Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...  

Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...  

El Nino sıcaklıklarının ardından, Türkiye'nin kış mevsimine La Nina'nın etkisi altında girmesi bekleniyor. La Nina, dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olan önemli bir meteorolojik olaydır ve genellikle Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus sıcaklıklarının normalden daha soğuk olmasıyla tanımlanır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde dondurucu soğukların etkili olabileceği, kar yağışlarının yoğunlaşabileceği tarihlerde vatandaşlar dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 08:33
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Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye’ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...

Türkiye'de hava durumu her zaman büyük bir ilgi konusu olmuştur, ancak son zamanlarda El Nino'nun sıcak etkilerinin yerini soğuk ve yağışlı bir La Nina dönemine bırakacağı haberi, sosyal medya ve gündemin merkezine yerleşti. Meteoroloji uzmanları, bu önemli değişimin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin kış mevsimine dair beklentilerini netleştirmek için tarih veren meteoroloji uzmanları, vatandaşlarına bu olası soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İşte deyaları...

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Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye’ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...

HAVA SICAKLARI LA NİNA ETKİSİ ALTINA GİRİYOR!

Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

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Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye’ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...

UZMANLAR UYARIYOR!

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

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Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye’ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...

LA NİNA (EL NİNA) KIŞI NEDİR?

Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

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Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye’ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir. Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.