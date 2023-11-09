Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...  

Türkiye'de hava durumu her zaman büyük bir ilgi konusu olmuştur, ancak son zamanlarda El Nino'nun sıcak etkilerinin yerini soğuk ve yağışlı bir La Nina dönemine bırakacağı haberi, sosyal medya ve gündemin merkezine yerleşti. Meteoroloji uzmanları, bu önemli değişimin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin kış mevsimine dair beklentilerini netleştirmek için tarih veren meteoroloji uzmanları, vatandaşlarına bu olası soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İşte deyaları...