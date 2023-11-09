HaberlerGaleriDondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...
Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...
El Nino sıcaklıklarının ardından, Türkiye'nin kış mevsimine La Nina'nın etkisi altında girmesi bekleniyor. La Nina, dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olan önemli bir meteorolojik olaydır ve genellikle Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus sıcaklıklarının normalden daha soğuk olmasıyla tanımlanır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde dondurucu soğukların etkili olabileceği, kar yağışlarının yoğunlaşabileceği tarihlerde vatandaşlar dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.