Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti
Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı büyük başarı elde etti. Seçimlerde 5 beldeyi açık farkla kazanan Cumhur İttifakı, yalnızca 1 beldede belediye başkanlığını CHP'ye verdi. AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldede kullanılan 7 bin 781 geçerli oyun 4 bin 878'ini alan parti, yüzde 62,69 oy oranına ulaştı. Aynı seçim çevrelerinde CHP ise 2 bin 148 oy alarak yüzde 27,60'ta kaldı.
Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldeyi açık farkla kazanırken, 1 beldede belediye başkanlığına CHP adayı seçildi.
AK PARTİ İMZASI
7 Haziran'da ara seçim yapılan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran ve Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde CHP'nin adayı Nazım Demirkol ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP'nin adayı Hikmet Temizel kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.
AK PARTİ VE CHP'NİN 5 SEÇİM ÇEVRESİNDEKİ OY ORANLARI
Cumhur İttifakı kapsamında 6 beldeden 5'inde AK Parti, 1'inde ise MHP aday gösterdi.
AK Parti, aday gösterdiği 5 beldede geçerli oyların (7781) yüzde 62,69'unu (4878), CHP ise bu 5 seçim çevresinde yüzde 27,60'ını (2148) aldı.
MHP, bu 6 beldeden sadece Kuşçu'da aday gösterdi. AK Parti ve CHP'nin aday göstermediği Kuşçu beldesinde MHP yüzde 57,38'lik (373) oy oranına ulaştı.
AK PARTİ, BAĞTAŞI BELDESİNDE GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 94,62'SİNİ KAZANDI
AK Parti, belediye başkanlığını kazandığı Bağtaşı'nda geçerli oyların yüzde 94,62'sini, Yolüstü'nde yüzde 80,40'ını, Tekke'de yüzde 63,09'unu ve Mustafapaşa'da yüzde 51,62'sini aldı, Kuşçu'da ise MHP adayını destekledi.
Seçim yapılan beldelerden Çevrecik'te belediye başkanlığını kazanan CHP yüzde 51,40, Kuşçu'da ise belediye başkanı çıkaran MHP yüzde 57,38 oy oranına ulaştı.
AK Parti, Çevrecik'te ise geçerli oyların yüzde 47,06'sını (803 oy) aldı.
|Belde
|Kayıtlı Seçmen
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|AK Parti Oy
|AK Parti (%)
|CHP Oy
|CHP (%)
|MHP
|Tokat Bağtaşı
|1.206
|790
|763
|722
|%94,62
|19
|%2,49
|İttifak nedeniyle aday çıkarmadı