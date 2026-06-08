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Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı büyük başarı elde etti. Seçimlerde 5 beldeyi açık farkla kazanan Cumhur İttifakı, yalnızca 1 beldede belediye başkanlığını CHP'ye verdi. AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldede kullanılan 7 bin 781 geçerli oyun 4 bin 878'ini alan parti, yüzde 62,69 oy oranına ulaştı. Aynı seçim çevrelerinde CHP ise 2 bin 148 oy alarak yüzde 27,60'ta kaldı.

Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 1

Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldeyi açık farkla kazanırken, 1 beldede belediye başkanlığına CHP adayı seçildi.

Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 2

AK PARTİ İMZASI

7 Haziran'da ara seçim yapılan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran ve Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde CHP'nin adayı Nazım Demirkol ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP'nin adayı Hikmet Temizel kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 3

AK PARTİ VE CHP'NİN 5 SEÇİM ÇEVRESİNDEKİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı kapsamında 6 beldeden 5'inde AK Parti, 1'inde ise MHP aday gösterdi.

AK Parti, aday gösterdiği 5 beldede geçerli oyların (7781) yüzde 62,69'unu (4878), CHP ise bu 5 seçim çevresinde yüzde 27,60'ını (2148) aldı.

MHP, bu 6 beldeden sadece Kuşçu'da aday gösterdi. AK Parti ve CHP'nin aday göstermediği Kuşçu beldesinde MHP yüzde 57,38'lik (373) oy oranına ulaştı.

Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 4

AK PARTİ, BAĞTAŞI BELDESİNDE GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 94,62'SİNİ KAZANDI

AK Parti, belediye başkanlığını kazandığı Bağtaşı'nda geçerli oyların yüzde 94,62'sini, Yolüstü'nde yüzde 80,40'ını, Tekke'de yüzde 63,09'unu ve Mustafapaşa'da yüzde 51,62'sini aldı, Kuşçu'da ise MHP adayını destekledi.

Seçim yapılan beldelerden Çevrecik'te belediye başkanlığını kazanan CHP yüzde 51,40, Kuşçu'da ise belediye başkanı çıkaran MHP yüzde 57,38 oy oranına ulaştı.

AK Parti, Çevrecik'te ise geçerli oyların yüzde 47,06'sını (803 oy) aldı.

Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 5
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy AK Parti Oy AK Parti (%) CHP Oy CHP (%) MHP
Tokat Bağtaşı 1.206 790 763 722 %94,62 19 %2,49 İttifak nedeniyle aday çıkarmadı
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 6
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy AK Parti Oy AK Parti (%) Anahtar Parti Oy Anahtar Parti (%) CHP Oy CHP (%) MHP
Tokat Yolüstü 1.600 1.194 1.133 911 %80,40 204 %18,00 2
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 7
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy CHP Oy CHP (%) AK Parti Oy AK Parti (%) MHP
Tokat Çevrecik 2.166 1.811 1.706 877 %51,40 803 %47,06 İttifak nedeniyle aday çıkarmadı
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 8
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy MHP Oy MHP (%) BBP Oy BBP (%) AK Parti CHP
Tokat Kuşçu 710 672 650 373 %57,38 266 %40,92 İttifak nedeniyle aday çıkarmadı Aday göstermedi
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 9
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy AK Parti Oy AK Parti (%) CHP Oy CHP (%) MHP
Gümüşhane Tekke 2.969 2.582 2.482 1.566 %63,09 872 %35,13 İttifak nedeniyle aday çıkarmadı
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 10
Belde Kayıtlı Seçmen Kullanılan Oy Geçerli Oy AK Parti Oy AK Parti (%) CHP Oy CHP (%) MHP
Nevşehir Mustafapaşa 2.061 1.776 1.697 876 %51,62 378 %22,27 İttifak nedeniyle aday çıkarmadı
Ara seçimlere Cumhur İttifakı imzası! 5 beldede CHP'ye açık fark! Oy oranları netleşti 11
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