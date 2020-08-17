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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...
AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Pandemi nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sonuçların bugün açıklanması bekleniyordu. Sınava giren adaylar "AÖL sonuçları neden açıklanmadı" sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 19:35
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