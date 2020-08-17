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Haberler Galeri AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Pandemi nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sonuçların bugün açıklanması bekleniyordu. Sınava giren adaylar "AÖL sonuçları neden açıklanmadı" sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 19:35
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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava giren milyonlarca aday sonuçların açıklanacağı takvimi merak ediyor. ÖSYM açıkladığı sınav takviminde sonuç açıklamasının 17 Ağustos tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre AÖL sınav sonuçlarının bugün açıklanması gerekiyor. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. AÖL sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz…

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

AÖL SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. Yeni açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

MEB'DEN AÖL 3. DÖNEM AÇIKLAMASI

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi; "Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.

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AÖL sonuçları sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Bugün...

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır.