AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ertelemeli olarak yapılan Açıköğretim Lise (AÖL) sınavının sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların 17 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Öğrencilerin gözü gelecek son dakikaya çevrildi. AÖL sonuçları neden açıklanmadı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...