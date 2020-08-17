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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs nedeniyle belirlenen süreden başka tarihte yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Sınava giren milyonlarca öğrenci MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanutu araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 18:10
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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ertelemeli olarak yapılan Açıköğretim Lise (AÖL) sınavının sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların 17 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Öğrencilerin gözü gelecek son dakikaya çevrildi. AÖL sonuçları neden açıklanmadı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.