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MEB son dakika açıklaması! AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...
AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs nedeniyle belirlenen süreden başka tarihte yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Sınava giren milyonlarca öğrenci MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanutu araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖL bugün açıklanacak mı? 17 Ağustos...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 18:10
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