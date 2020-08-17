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Haberler Galeri Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Eylül ayına sayılı günlerin kalması nedeniyle Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler yıl içerisinde başarı sağlayamadıkları dersleri geçebilmek için yaz okulu takviminin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 22:46
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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci yaz okulu için açıklanacak takvimi bekliyor. Bu sene ikinci kez yapılacak yaz okulunun pandemi dönemimde online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklama, 'Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.' denildi.

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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

AÖF YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekmektedir.

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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.