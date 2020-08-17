Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci yaz okulu için açıklanacak takvimi bekliyor. Bu sene ikinci kez yapılacak yaz okulunun pandemi dönemimde online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Merak edilen detaylar haberimizde...