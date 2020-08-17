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Anadolu Üniversitesi son dakika: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı?
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Eylül ayına sayılı günlerin kalması nedeniyle Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler yıl içerisinde başarı sağlayamadıkları dersleri geçebilmek için yaz okulu takviminin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 22:46
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