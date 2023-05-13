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Haberler Galeri AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci, "Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. İşte AÖL giriş ekranı ve sınav sonuçları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:05
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AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

"AÖL sınav sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arama başladı. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

AÖL 2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Açık lise ve açık ortaokul sınav sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

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AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL SONUÇ EKRANI 2023! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı? AÖL giriş sayfası!

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.