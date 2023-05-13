İşte sandığa koşmanız için gerekçeler! ‘Milyonlar attığı bir oyla geleceğini belirleyecek’

Başkan Erdoğan, bir muhafazakâr devrimci olarak, o kadar çok tabu yıktı ki, sadece dindarların değil solcuların da, milliyetçilerin de hayalini hayata geçirdi. Bu yüzden her kesimden insanımızın sandığa gidecek "bir" gerekçesi var.

Eğer dindar-muhafazakârsanız ya da kendinizi Milli Görüşçü veya İslamcı olarak niteliyorsanız; başörtüsü yasağının kaldırılmasını, hayatın içinde yok sayılmaya son verilmesini, kamusal alan yasağının bitmesini bir yana koyun, o sandığa koşmanız için sadece;

