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İşte sandığa koşmanız için gerekçeler! ‘Milyonlar attığı bir oyla geleceğini belirleyecek'
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine artık sayılı saatler kaldı. Milyonlar oy kullanmak için sandığa gitmeye hazırlanırken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Bir Ayasofya yeter!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Övür yazısında "Yarın yapılacak seçimin manşetini küresel emperyalizme karşı "ikinci" kez direnen halk sandıkta atacak. Çünkü her kesimden insanımızın sandığa koşmak için o kadar çok gerekçesi var ki saymakla bitmez. O gerekçelerin en başında da darbelere ve son 10 yılda küresel emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesi geliyor. Bu mücadelenin siyasi lideri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 07:55Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 07:55