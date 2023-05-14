AÖL SONUÇ EKRANI 2023! AÖL giriş sayfası! MEB Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erişime açıldı mı?

AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci, "Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. İşte AÖL giriş ekranı ve sınav sonuçları hakkında detaylar...