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MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...
İl içi atama İstanbul listesi son dakika olarak yayımlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklama sonrasında il içi atama İstanbul isim listesi netlik kazandı. Sonuç listesi istanbul.meb.gov.tw üzerinden öğrenilecek. İl içi tayin sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.07.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 23:47
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