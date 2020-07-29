29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

İl içi atama İstanbul listesi son dakika olarak yayımlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklama sonrasında il içi atama İstanbul isim listesi netlik kazandı. Sonuç listesi istanbul.meb.gov.tw üzerinden öğrenilecek. İl içi tayin sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 23:47
  • 1
  • 11
MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı açıklamanın ardından araştırılmaya başladı. Dün gece Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan il içi atama sonuç listeleri yakından takip ediliyor. İllere göre isim listesi ise merakla bekleniyordu. İlk açıklayan ilimiz İstanbul oldu.Peki, İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçları ile yer değiştirme durumları İstanbul için netlik kazandı. 27 Ağustos tarihine kadar uzatılan tercih sürecinin ardından değerlendirme işlemine başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, illerde bulunan ihtiyaca göre öğretmenlerin il içi atama sonuçları bilgisini erişime açtı. İstanbul il içi sonuç listesi için aşağıdaki linke tıklayınız

İSTANBUL İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 11
MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İl içi atama sonuçlarının, normal takvime göre 28 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Ancak, 28 Temmuz tarihinde beklenen il içi atama sonuçları MEB tarafından açıklanmadı.

  • 4
  • 11
MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

Sonuçların, geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm illerin Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

  • 5
  • 11
MEB son dakika: İl içi atama İstanbul listesi yayımlandı! İl içi tayin arama sonuçları sorgulama ekranı...

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.