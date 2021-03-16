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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler! En güzel Çanakkale şiirleri...
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri bu yıl da birçok öğrenci tarafından hazırlanacak ve çeşitli etkinliklerde okunacak. 18 Mart 2021 Perşembe günü Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde anlamlı etkinlikler gerçekleştirilecek. İşte, en güzel Çanakkale şiirleri...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 00:03
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