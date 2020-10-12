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Haberler Galeri İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrasında çalışanları ve iş vereni korumaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi de işten çıkarma yasağı oldu. Daha önce 17 Temmuz tarihinde kaldırılması planlanan geçici işten çıkarma yasağı yeni düzenlemeyle uzatılmıştı. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:43
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi dönemiden geçici işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşveren ve işçileri korumaya yönelik ortaya çıkan yasanın tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce 2 ay süreyle uzatılan yasa, 17 Eylül tarihinde belirlenen bir süre kadar uzatıldığı ifade edilmişti. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

17 Nisan 2020 tarihinde ilk olarak geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin sona ermesi beklenmiş ancak bunun üzerine yayımlana resmi kararda sürenin uzatıldığı duyurulmuştu. İşten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.