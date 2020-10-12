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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını sonrasında çalışanları ve iş vereni korumaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi de işten çıkarma yasağı oldu. Daha önce 17 Temmuz tarihinde kaldırılması planlanan geçici işten çıkarma yasağı yeni düzenlemeyle uzatılmıştı. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:36Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:43