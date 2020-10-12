İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi dönemiden geçici işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşveren ve işçileri korumaya yönelik ortaya çıkan yasanın tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce 2 ay süreyle uzatılan yasa, 17 Eylül tarihinde belirlenen bir süre kadar uzatıldığı ifade edilmişti. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi, çalışan çıkarma yasağı ne zaman, hangi tarihe uzatıldı? İşte detaylar...