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Haberler Galeri Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?

Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?

Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişi ehliyet affı için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Trafik kurallarına uymadığı için ehliyetlerine el konulan kişiler ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 15:58
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Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis’e geldi mi?

Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişi ehliyet affı için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Trafik kurallarına uymadığı için ehliyetlerine el konulan kişiler ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis’e geldi mi?

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Öncelikle şunu belirtelim ki ehliyet affının ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis’e geldi mi?

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis’e geldi mi?

EHLİYETE NEDEN EL KONULUR?

Belirli seviye alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma durumunda idari yaptırım olarak ehliyete el konur.

Alkolmetreye üflememe durumunda ehliyete el konabilir.

Sürücülerin trafikteki hataları dolayısıyla ulaştıkları belirli ceza puanları sonucunda ehliyete el konur.

Ceza soruşturma veya kovuşturması sürecinde koruma tedbirlerinden adli kontrol kapsamında kişinin ehliyetine el konulabilir.

Belirli haklardan yoksun bırakılma kapsamında kişinin sürücü belgesine el konulabilir.

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Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis’e geldi mi?