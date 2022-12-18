Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?

Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişi ehliyet affı için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Trafik kurallarına uymadığı için ehliyetlerine el konulan kişiler ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne?