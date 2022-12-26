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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 1.468 sürekli işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak temizlik görevlisi alımında detaylar belli oldu. Adaylar 26 Aralık itibarıyla başvurularını yapabilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları neler? 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:26
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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 sürekli işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek işçi alımına başvurular başladı. Eski Hükümlü/TMY statüsünde temizlik görevlisi alımının detayları belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları neler? 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 1.468 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

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Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.