26 Aralık 2022, Pazartesi
Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları | 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 1.468 sürekli işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak temizlik görevlisi alımında detaylar belli oldu. Adaylar 26 Aralık itibarıyla başvurularını yapabilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 1.468 temizlik görevlisi alımı şartları neler? 2022 İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:26
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