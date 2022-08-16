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Haberler Galeri 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. Dönem POMEM başvuru tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. POMEM'lerde eğitim görmek üzere başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 28. Dönem POMEM kapsamında 8 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Peki, 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 16:49
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29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? Polis Akademisi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) gerçekleştirilen polis öğrenci alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 29. Dönem kapsamında yapılacak polis öğrenci alımı sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, 29. Dönem POMEM başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki dönem yani 28. Dönem POMEM için başvurular 27 Aralık 2021 - 7 Ocak 2022 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 29. Dönem POMEM başvurularının da 2022 Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

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29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

POMEM'E HAZIRLANA ADAYLARA ÜCRETSİZ KURS VERİLECEK

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir il müdürlükleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek olan gençler için ücretsiz kurs eğitimi verileceğini duyurdu.

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29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince, Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına girecek adaylar için ücretsiz kurs eğitimi verileceğini ifade ederek, kursun 1 Ağustos tarihinde faaliyete gireceğini söyledi. Kursa katılma şartlarını sıralayan İl Müdürü Özdemir, "Açılacak olan kursumuz her salı ve perşembe günü saat 08.30 - 10.30 saatleri arasında Merkez Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Uzman eğitimcilerimiz eşliğinde verilecek olan kurslara katılmak isteyen adaylar başvurularını il müdürlüğümüze şahsen yapması gerekmektedir. Açılacak ücretsiz kurslara başvuru için adaylarda POMEM Sınavı'na başvuru yapmış olma şartı aranacak" ifadelerine yer verdi.

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29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, 29. Dönem POMEM ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru şartları da belli olmadı. Ancak, 29. Dönem POMEM başvuur şartlarının, 28. Dönem POMEM şartları ile aynı olması bekleniyor. 28. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: