16 Ağustos 2022, Salı
29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...
29. Dönem POMEM başvuru tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. POMEM'lerde eğitim görmek üzere başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 28. Dönem POMEM kapsamında 8 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Peki, 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 16:49
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