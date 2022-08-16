29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, 29. Dönem POMEM başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki dönem yani 28. Dönem POMEM için başvurular 27 Aralık 2021 - 7 Ocak 2022 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 29. Dönem POMEM başvurularının da 2022 Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.