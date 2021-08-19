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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile ilgili yüz yüze eğitime hazırlıkların başlanması sonrası gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği üniversite tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:13
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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerdeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama gelmesinin ardından gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Henüz tercih yapmayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Tercih bildirimleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Peki, tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, üniversite katırlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle sonuçların ağustos ayı sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ YARIN SON

05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.