19 Ağustos 2021, Perşembe
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Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile ilgili yüz yüze eğitime hazırlıkların başlanması sonrası gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği üniversite tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:13
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