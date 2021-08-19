Geri sayım! Tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.