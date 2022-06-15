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Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesine kısa süre kala gözler açık lise sınavlarına çevrildi. AÖL'de eğitim gören binlerce öğrenci, üçüncü dönem sınavları hakkında detayları araştırmaya başladı. MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, sınavın temmuz ayında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 15:44
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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Açık Öğretim Ortaokulları'na ait 3. dönem sınavı gerçekleştirilecek. AÖO, AÖL ve MAÖL'de eğitim gören öğrenciler, üçüncü dönem sınavının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

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AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,