AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesine kısa süre kala gözler açık lise sınavlarına çevrildi. AÖL'de eğitim gören binlerce öğrenci, üçüncü dönem sınavları hakkında detayları araştırmaya başladı. MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, sınavın temmuz ayında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 2022 MEB açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.06.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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