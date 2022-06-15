Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre eğitim programına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sürece ilişkin tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı ne zaman? İşte haberin detayları...