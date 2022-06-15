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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre eğitim programına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sürece ilişkin tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 13:06
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Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuru sonuçları açıklandı. 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru yapan adaylar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağdaki linke tıklayarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Eğitim programı tarihleri şu şekilde:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

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Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı konuları neler? 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Eğitim programı takvimi...

YAZILI SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.