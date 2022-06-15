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Haberler Galeri YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. 3 milyon 243 bin öğrenci bu yıl iyi bir üniversiteyi kazanmak için ter dökecek. Peki sınav öncesi adaylar nelere dikkat etmeli psikolojik olarak nasıl hazırlanmalı, YKS'ye girmeden önce ne yapmalı? Tüm bu soruları Bilfen Liseleri rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta A Haber ekranlarına anlattı. İşte ayrıntılar…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:39
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YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

YKS sınavına iki gün kaldı. 3 milyon 243 bin öğrenci bu sene hayatını belirleyecek bir sınavdan geçecek.

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YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

Peki YKS'den önce neler yapmalı, sınava psikolojik olarak nasıl hazırlanmalı? A Haber ekranlarında konuk olan Bilfen Liseleri rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta tek tek sunucu Banu El'in sorularını yanıtladı. İşte ayrıntılar…

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YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

BU GÜNLERİ ÖĞRENCİLER NASIL GEÇİRMELİ?

"Artık 2 günümüz kaldı sınav için. Öğrencinin kendini biraz daha rahat hissetmesi, üzerinden kalkacak büyük bir yük var artık çünkü sona gelindi. Bu 2 günde olumlu düşünceler içerisinde, sınavının iyi geçeceğini düşünerek geçirmeli. "

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YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

SINAV YERİNİ MUTLAKA GÖRMELİ

"Öğrencinin mutlaka sınav yerini görmüş olmasında fayda var. Nerede sınava gireceğini, oraya nasıl gideceğini bilmeli."

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YKS’ye saatler kaldı! 3 milyonun kaderi belirlenecek: Sınav kaygısı nasıl aşılır? Veliler ne yapmalı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

YKS'DEN ÖNCE TÜM BELGELERİNİ HAZIRLAMALI

"Öğrenci bu süreçte belgelerini hazır edecek, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ve yanına sınav giriş belgesiyle beraber hazırlıklarını tamamlamış olarak kalan zamanını değerlendirecek."