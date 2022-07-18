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Haberler Galeri Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler adli tatile çevrildi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin bu sene hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Öte yandan adli tatilde hangi dava ve işlerin de görüleceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 16:18
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Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatil boyunca hangi davaların görüşüleceği ve adli tatil süresinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Temmuz ayında başlayan adli tatil hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle adli tatil takvimi belirlendi. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Yargıda toplu izin olarak bilinen adli tatil, her yıl aynı tarihlerde yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 01 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

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Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

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Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.