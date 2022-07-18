Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler adli tatile çevrildi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin bu sene hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Öte yandan adli tatilde hangi dava ve işlerin de görüleceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 adli tatil kimleri kapsıyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte merak edilenler...