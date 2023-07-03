LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS sonuçlarının Haziran ayında açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS tercihleri 3 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Adaylar 19 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek. Tercih süreci "Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yapılacak. İşte, LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...