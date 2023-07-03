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Haberler Galeri LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da uygulanan Liseye Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları 26 Haziran'da açıklandı. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte, LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:25
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS sonuçlarının Haziran ayında açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS tercihleri 3 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Adaylar 19 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek. Tercih süreci "Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yapılacak. İşte, LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ