03 Temmuz 2023, Pazartesi
LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...
LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da uygulanan Liseye Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları 26 Haziran'da açıklandı. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte, LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:25
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