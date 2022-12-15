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Haberler Galeri AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Vize sınavlarına 10-11 Aralık tarihlerinde giren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenemye çalışıyor. Peki AÖF vize sınav sonuç tarihi açıklandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:55
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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi vize sınavlarının 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesinin hemen ardından öğrenciler sonuçları için sabırsızlanmaya başladı. Arama motorlarında AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki 10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

2022-2023 AÖF AKADEMİK TAKVİM

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

Bahar Dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihinde