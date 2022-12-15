AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki 10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.