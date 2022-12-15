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AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Vize sınavlarına 10-11 Aralık tarihlerinde giren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenemye çalışıyor. Peki AÖF vize sınav sonuç tarihi açıklandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?