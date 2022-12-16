16 Aralık 2022, Cuma
MOSSAD ajanlarına yakın takip tarifesi! Casusluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve STK'ları izleyerek, İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin "Askeri Casusluk Operasyonu"nda gözaltına alınan 44 şüphelilnin, Filistinlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a aktardağı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin MOSSAD Ajanları'ndan "Yakın Takip Tarifesi" ödemeleri aldıkları iddia edildi.
Giriş Tarihi: 16.12.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 08:28
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