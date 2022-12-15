Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Beykoz Riva Yolu'nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şıklaroğlu yaralandı. Peki Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL