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Haberler Galeri Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu kimdir, kaç yaşında nereli sorularının cevabı merak ediliyor. Beykoz Riva Yolu'nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şıklaroğlu yaralandı. Peki Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:13
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Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Cengiz Şıklaroğlu'nun uğradığı silahlı saldırının ardından detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı?", "Çerkes Cengiz kimdir, nerelidir?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Şıklaroğlu, Beykoz Riva Yolu'nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda yaralandı. Peki Çerkes Cengiz kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

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Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

NEDEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI?

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.

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Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

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Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

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Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.